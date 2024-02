Defesa diz que Anderson Torres vai depor quinta e não poderá ficar em silêncio

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi intimado a depor nesta quinta-feira (22) na sede da Polícia Federal, em Brasília (DF). A defesa informou que ele vai comparecer e não ficará calado. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi preso no início do ano passado por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.

"[Ele] responderá a todos os questionamentos da Polícia Federal", escreveu a defesa de Torres. "Eeafirma, assim, sua disposição para cooperar com as investigações e esclarecer toda e qualquer dúvida que houver, pois é o maior interessado na apuração isenta dos fatos", complementou, de acordo com o portal G1.

A defesa informou também que o ex-ministro cumpre "rigorosamente" as medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Em Brasília, 11 investigados vão depor: Almir Garnier, Jair Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, General Augusto Heleno, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Tércio Arnaldo, Valdemar Costa Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Cleverson Ney Magalhães e Walter Souza Braga Netto.

