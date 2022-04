Defesa: orçamento de Braga Netto bancou até capela funerária

Apoie o 247

247 - Um orçamento de R$ 401 milhões do Ministério da Defesa na gestão do general Walter Braga Netto (março de 2021 a abril de 2022) serviu para bancar até a construção do velório público do município de São Félix do Araguaia, interior do Mato Grosso. O projeto saiu do papel devido a um repasse de R$ 400 mil feito pelo Ministério da Defesa, então chefiado pelo general. O dinheiro foi liberado em outubro de 2021 por meio do orçamento secreto.

Jair Bolsonaro montou um “orçamento secreto” no valor de R$ 3 bilhões em emendas, no final de 2020, para reforçar o apoio da base bolsonarista no Congresso.

De acordo com o jornal O Globo, não houve transparência e critério do Ministério da Defesa para o investimento no velório público do município mato-grossense. Foi possível conseguir a informação acerca da obra graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que obrigou a divulgação desses dados.

O dinheiro foi repassado a cidades por meio do programa Calha Norte, criado nos anos 80, para o investimentos em projetos de infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e compra de bens para quartéis na Amazônia, principalmente em áreas distantes dos grandes centros urbanos.

Em nota, o Ministério da Defesa informou que o programa Calha Norte não leva em conta a maneira como os parlamentares indicam recursos, se as emendas que chegam são impositivas ou de relatoria, "mas, sim, se estão em conformidade com as diretrizes técnicas". A pasta informou que "o ministro não interfere na destinação de recursos do Programa Calha Norte".

