Defesa pede que Oswaldo Eustáquio seja transferido de hospital no DF

Manoela Alcântara, Francisco Dutra, Metrópoles - O advogado do jornalista Oswaldo Eustáquio, preso e sob custódia da polícia no Hospital Regional do Paranoá após sofrer uma queda e lesionar a coluna, vai solicitar a transferência dele para outro centro de saúde do Distrito Federal. Segundo Ricardo Freire Vasconcellos, que defende o repórter, o estado de saúde de Eustáquio é delicado e necessita de melhores condições de atendimento.

Em conversa com o Metrópoles, Freire disse que o cliente “segue internado, sem movimentar as pernas. Por isso, precisa de transferência para hospital especializado em reabilitação, para atendimento médico e de fisioterapia para recuperação dos movimentos”. A intenção é conseguir uma vaga para o repórter, que alimenta um site de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na Rede Sarah.

Segundo o advogado, o estado de saúde de Oswaldo “reforça o pedido da defesa e de sua esposa, de que seja liberado para tratamento com urgência e comprova a necessidade dos cuidados que foram deferidos pela Justiça para que não tenha sequelas mais graves”.

