Delator do esquema conhecido como Mensalão do DEM sofre AVC e infarto

Durval Barbosa foi pioneiro no instituto da delação premiada no Distrito Federal, e gravou políticos supostamente recebendo propina, entre eles o governador José Roberto Arruda edit

247 - O ex-delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Durval Babosa Rodrigues, delator da Caixa de Pandora, também conhecida como Mensalão do DEM, sofreu um AVC e um infarto na noite deste sábado. Com duas artérias obstruídas, ele está internado em um hospital particular de Brasília, informa o Metrópoles.

Ele tem 70 anos e foi secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal (GDF) da gestão de José Roberto Arruda (PL).

Durval foi delator do esquema conhecido como Mensalão do DEM.

Ele foi pioneiro no instituto da delação premiada no Distrito Federal. Na época, gravou políticos em situações comprometedores que revelaram o maior esquema de corrupção já conhecido do Distrito Federal. Em um dos vídeos mais emblemáticos, Arruda aparece recebendo das mãos de Durval um pacote de dinheiro.

Antes de Durval, Alberto Youssefjá tinha feito acordo de colaboração com o Ministério Público Federal no Paraná, homologado por Sergio Moro.

Mais tarde, o delegado Gerson Machado denunciou que Youssef não cumpriu o acordo e continuava cometendo crime, mas Moro, ainda assim, o manteve em liberdade e manteve outros benefícios da colaboração.

A notícia do infarto e AVC de Durval ocorreu no mesmo dia em que o primeiro delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa, morreu.

A família não divulgou a causa da morte de Paulo Roberto Costa.

