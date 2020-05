Demora de Bolsonaro em divulgar exames foi premeditada, diz assessor

247 - Segundo um auxiliar direto do governo, a ocultação dos resultados dos testes de coronavírus por Jair Bolsonaro foi “caso pensado”. “É ele quem dita a narrativa. Agora vai todo mundo publicar que deu negativo, que ele não mente”, afirma o assessor. A informação foi publicada na coluna do jornalista Robson Bonin, na VEJA.

O colunista, por sua vez, escreveu que “com a divulgação do seu resultado [negativo] de coronavírus pelo STF, Jair Bolsonaro e seus operadores do gabinete do ódio vão martelar a partir de agora, nas redes, que o presidente foi injustiçado, perseguido e tratado como mentiroso por quem cobrava a divulgação do seu teste”.



