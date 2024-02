Depois de pressionar Padilha, Arthur Lira resolve mirar em Nísia Trindade

O parlamentar apresentou requerimento para a titular da Saúde explicar a execução orçamentária da pasta. O deputado já havia pressionado por demissão no primeiro escalão do governo edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu agir contra a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O parlamentar apresentou requerimento para a titular da pasta explicar como foram aplicadas as emendas parlamentares na Atenção Primária (PAP) e na Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) em 2023. A informação foi publicada nesta terça-feira (6) pela coluna de Guilherme Amado.

O deputado apresentou sete questionamentos sobre a execução orçamentária do Ministério da Saúde. Ele declarou que trata como “urgente” a apresentação de informações sobre a distribuição do dinheiro e a relação de beneficiários e valores.

O presidente da Câmara também teria pressionado o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a demitir o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O petista teria decidido manter o titular da pasta.

