Deputada bolsonarista é criticada até por aliados por gravar vídeo com dança no congresso (vídeo)

A parlamentar Alê Silva fez os passos da chamada "dancinha do piseiro", ao som da música "O Carpinteiro". edit

247 - A deputada bolsonarista Alê Silva (PSL-MG) recebeu críticas de aliados e de opositores por gravar um vídeo dançando com dois assessores no chamado Salão Verde do Congresso Nacional.

A parlamentar faz os passos da chamada "dancinha do piseiro", ao som da música "O Carpinteiro". Essa coreografia tem feito sucesso nas redes sociais de famosos e já foi reproduzida por jogadores de futebol em comemorações de gols. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

"A esquerda aprovou uma nova 'Lei de Segurança Nacional' para prender conservadores, a CPI da Covid tentando derrubar o presidente e a nossa deputada conservadora fazendo dancinha. Algo está errado no Reino, precisamos fazer um novo cálculo da rota. Ou não?", escreveu a bolsonarista Sandra Terena, ex-secretária da pasta de Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e mulher de Oswaldo Eustáquio.

"Em um país com tantos problemas, a sua dança não é o que de mais grave pode acontecer. Mas sejamos francos: em um país com tantos problemas, não ajuda em nada. Ainda mais uma gravação na dita Casa do Povo", escreveu uma seguidora da deputada.

