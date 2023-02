Deputada Talíria Petrone toma posse com filha no colo; entenda

Apoie o 247

247 - Em puerpério e desfrutando de licença maternidade, a deputada federal Talíria Petrone (Psol- RJ) fez o juramento de posse nesta quarta-feira (1) virtualmente, e com a filha de apenas 22 dias no colo.

Talíria, que foi reeleita para seu segundo mandato na Câmara, está licenciada desde o final de 2022 em virtude da maternidade.

A posse remota para mulheres em licença-maternidade é novidade, e foi aprovada por meio de resolução proposta pela própria Talíria em dezembro do ano passado.

"Hoje, com meu bebê de 22 dias no colo, no meio das dores e alegrias do puerpério, com leite escorrendo nos peitos, assumo a tarefa - que me foi dada por quase 200 mil pessoas - de representar o povo do Rio de Janeiro", publicou ela nas redes sociais.

Hoje assumo oficialmente mais um mandato como deputada federal - remotamente, respaldada por lei de nossa autoria, que permite que mulheres em licença maternidade tomem possem virtualmente. + pic.twitter.com/hegNXm4px6 February 1, 2023









