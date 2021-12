Deputado bolsonarista Hélio Lopes segue internado em Brasília com embolia pulmonar

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Hélio Lopes (PSL), conhecido como “Hélio Negão”, segue hospitalizado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, em função de um quadro de quadro de embolia pulmonar identificado na última sexta-feira. O parlamentar usou sua conta no Twitter para afirmar que passa bem e não sente dor.

"(...) tive embolia pulmonar na sexta, graças a Deus estou sem dor e recuperando bem no HFA, obrigado pela corrente positiva, pelas orações e rezas, vocês são maravilhosos!", postou nas redes sociais.

O HFA é ligado ao Ministério da Defesa e atende a militares das Forças Armadas e seus dependentes. Hélio Lopes é subtenente do Exército Brasileiro e por isso tem acesso a unidade hospitalar. No sábado (11), durante um evento de declaração de guardas-marinha, no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro associou, sem provas, o quadro de saúde do aliado a uma possível reação decorrente da vacina contra a Covid-19.

“Um caso que está sendo estudado agora. O deputado Hélio Lopes, meu irmão, está no hospital, com embolia. Parece ser efeito colateral da vacina. Vamos aguardar a conclusão. Um médico, na semana passada, estava abalado porque uma irmã dele tomou e estava com trombose no pé. Tem acontecido efeito colateral. Vocês já leram a bula dessas vacinas? Na Pfizer está escrito: não nos responsabilizamos por efeitos colaterais”, disse na ocasião.

