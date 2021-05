Deputado bolsonarista parte para agressão física contra Paulo Teixeira em sessão que trata uso da Cannabis (vídeo)

247 - O deputado bolsonarista Diego Garcia não aceitou uma decisão de Paulo Teixeira (PT-SP), presidente da comissão sobre o uso de medicamentos à base de cannabis, durante sessão na Câmara desta terça-feira (18) e partiu para a agressão física contra o petista.

A comissão especial que analisa o projeto que autoriza o cultivo, no Brasil, de Cannabis sativa — planta também usada para produzir a maconha — para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais (PL 399/15), reúne-se nesta terça-feira (18) para analisar o parecer do relator, deputado Luciano Ducci (PSB-PR). A discussão do texto estava prevista inicialmente para esta segunda (17), mas foi adiada.

É absurdo o que acaba de ocorrer na Câmara. O bolsonarista Diego Garcia não aceitou uma decisão de Paulo Teixeira, presidente da comissão sobre o uso de medicamentos a base de cannabis, e partiu pra cima violentamente. Acham que vão resolver tudo com violência. Não passarão! pic.twitter.com/RIjbqVfxQl May 18, 2021





