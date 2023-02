Deputado Chico Vigilante é eleito presidente da CPI dos atos antidemocráticos

Apoie o 247

Valmir Araújo, Brasil de Fato - Após uma semana de conversas, parlamentares da Câmara Legislativa chegaram nesta terça-feira (7) a um acordo para a eleição dos cargos da Comissão Parlamentar de Inquéritos (CPI) que vai apurar os Atos Antidemocráticos. Por ter apresentado o primeiro requerimento para a CPI, que depois foi substituído por outro com assinatura de todos os deputados, o PT conseguiu indicar Chico Vigilante para a presidência.

A eleição ocorreu com chapa única fruto de um acordo dos partidos e contou com a aprovação dos sete membros da CPI. Na ocasião, o PL indicou a deputada Jaqueline Silva que se elegeu vice-presidente da Comissão e o deputado Hermeto (MDB) foi indicado para o cargo de relator, pelo presidente Chico Vigilante, como parte do acordo com os demais partidos.

Logo após ser eleito, o presidente da CPI destacou a importância da atuação do presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB), na costura do acordo para a composição dos cargos. Chico Vigilante prometeu participação de todos os membros e o diálogo com a Polícia Civil para que delegados contribuam com o trabalho. “Essa CPI tem que mostrar pra nossa sociedade quem fez essa baderna, quem financiou e o que queriam”, destacou o petista.

O outro integrante da oposição na CPI é o deputado Fabio Félix (PSOL), que também parabenizou o entendimento para que houvesse o que classificou como “equilíbrio político” dentro da Comissão. “Vamos investigar as autorias dos atos antidemocráticos, o possível cometimento de crimes do poder publico, seja da Segurança Publica do DF, seja de civis”, disse Félix, acrescentando: “Eu estarei como membro apresentando requerimentos para que essa CPI possa trabalhar de forma independente e isonômica”.

Comissão

A CPI dos Atos Antidemocráticos será composta por sete membros e sete titulares. Pelos blocos de oposição, além de Chico Vigilante e Fábio Felix, também integram a Comissão os substitutos Gabriel Magno (PT) e Dayse Amarilio (PSB). Os demais titulares são: Pastor Daniel de Castro (PP), Robério Negreiros (PSD) e Joaquim Roriz Neto (PL). E os suplentes: Paula Belmonte (Cidadania), Pepa (PP), Martins Machado (Republicanos), Iolando (MDB) e Rossevelt Vilela (PL).

