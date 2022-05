Deputado do MS saca arma e atira "em advertência ao comunismo" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual João Henrique (PL-MS) praticou tiros ao alvo, nesta terça-feira (17), durante uma sessão remota da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. O parlamentar participava da reunião plenária que discutia um projeto de lei sobre a atividade de atirador esportivo no Estado. Os relatos foram publicados pela Rádio Itatiaia.

O deputado do PL entrou ao vivo de um clube de tiro na sessão e discursou antes de disparar contra um alvo, que era uma bandeira com símbolos do comunismo: uma foice e um martelo. "Esse projeto é um tiro de advertência no comunismo e na mão leve que assaltou o país. Por isso, uma salva de tiros, sim", disse.

O presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB), o advertiu de modo suave. "Não pode fazer isso, houve um exagero", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros parlamentares criticaram a atitude, como Pedro Kemp (PT). "Isso aqui não é um teatro. Da próxima vez, se quiser se aparecer, pendure uma melancia no pescoço. Temos assuntos mais importantes do que debater armas, assuntos como fome, miséria, desemprego, violência contra a mulher, a LGBTfobia", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deputado saca arma e atira durante sessão virtual em 'advertência ao comunismo'https://t.co/eggA2mIIsH pic.twitter.com/sGcHgzDIRY CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE