      Deputado Fábio Felix cobra responsabilização da PM no DF por violência durante bloco

      Parlamentar do PSol afirma que foi agredido ao tentar mediar abordagem policial no Bloco Rebu

      Fábio Félix (Foto: Carlos Gandra/CLDF)

      247 - O deputado distrital Fábio Felix (PSol) foi atingido por spray de pimenta durante uma confusão envolvendo policiais militares e foliões no Bloco Rebu, realizado na segunda-feira (16), no Setor Comercial Sul, em Brasília. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. O parlamentar afirma que exigirá a responsabilização dos agentes envolvidos e promete acompanhar as investigações até o fim

      Em nota divulgada nesta terça-feira (17/2), Felix negou qualquer atitude agressiva contra os policiais e contestou a versão apresentada pela corporação

      “em nenhum momento agredi, destratei ou ameacei qualquer policial. Essa afirmação é falsa. Apenas tentei diálogo e fui agredido gratuitamente”

      O deputado também reforçou que não aceitará tentativas de desqualificar sua atuação no episódio

      “nenhuma tentativa de criminalizar a minha atuação será tolerada”

      E completou:

      ” Vamos exigir a responsabilização dos policiais envolvidos e vamos até o fim na cobrança pela investigação das condutas, inaceitáveis contra qualquer pessoa, seja ela parlamentar ou não”

      Confusão começou após abordagem por suspeita de drogas

      Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a ocorrência teve início durante policiamento na galeria do metrô onde ocorria o evento carnavalesco. Um cão farejador do BPCães teria indicado a presença de entorpecentes em uma tenda montada no local

      De acordo com a corporação, dois homens estariam, em tese, comercializando substância com odor semelhante ao de maconha. Uma das organizadoras do bloco acompanhou a abordagem policial, mas outra teria pedido que o público filmasse a ação e solicitado que os abordados não fossem retirados

      A confusão se intensificou quando a coordenadora do evento, Dayse Hansa, foi presa sob a acusação de obstruir o trabalho policial. Ainda conforme a PM, ela teria se posicionado à frente dos suspeitos e incitado pessoas próximas a impedir a condução dos abordados

      Foi nesse momento que, segundo relatos, o deputado Fábio Felix se aproximou da barreira policial para tentar mediar a situação. Ao chegar ao local, acabou atingido por um jato de spray de pimenta.


