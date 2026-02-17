Deputado Fábio Felix cobra responsabilização da PM no DF por violência durante bloco

247 - O deputado distrital Fábio Felix (PSol) foi atingido por spray de pimenta durante uma confusão envolvendo policiais militares e foliões no Bloco Rebu, realizado na segunda-feira (16), no Setor Comercial Sul, em Brasília. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. O parlamentar afirma que exigirá a responsabilização dos agentes envolvidos e promete acompanhar as investigações até o fim

Em nota divulgada nesta terça-feira (17/2), Felix negou qualquer atitude agressiva contra os policiais e contestou a versão apresentada pela corporação

“em nenhum momento agredi, destratei ou ameacei qualquer policial. Essa afirmação é falsa. Apenas tentei diálogo e fui agredido gratuitamente”

O deputado também reforçou que não aceitará tentativas de desqualificar sua atuação no episódio

“nenhuma tentativa de criminalizar a minha atuação será tolerada”

E completou:

” Vamos exigir a responsabilização dos policiais envolvidos e vamos até o fim na cobrança pela investigação das condutas, inaceitáveis contra qualquer pessoa, seja ela parlamentar ou não”

Confusão começou após abordagem por suspeita de drogas

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a ocorrência teve início durante policiamento na galeria do metrô onde ocorria o evento carnavalesco. Um cão farejador do BPCães teria indicado a presença de entorpecentes em uma tenda montada no local

De acordo com a corporação, dois homens estariam, em tese, comercializando substância com odor semelhante ao de maconha. Uma das organizadoras do bloco acompanhou a abordagem policial, mas outra teria pedido que o público filmasse a ação e solicitado que os abordados não fossem retirados

A confusão se intensificou quando a coordenadora do evento, Dayse Hansa, foi presa sob a acusação de obstruir o trabalho policial. Ainda conforme a PM, ela teria se posicionado à frente dos suspeitos e incitado pessoas próximas a impedir a condução dos abordados

Foi nesse momento que, segundo relatos, o deputado Fábio Felix se aproximou da barreira policial para tentar mediar a situação. Ao chegar ao local, acabou atingido por um jato de spray de pimenta.



