Deputado quer discurso virtual de Zelensky no Congresso

Metrópoles - O deputado federal José Nelto (Podemos-GO) apresentou requerimento ao ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para que ele adote as providências necessárias para viabilizar o discurso virtual do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Congresso brasileiro.

O deputado também apresentou requerimento para o Congresso para realizar uma sessão solene destinada a ouvir o presidente ucraniano. Agora, ele está colhendo assinaturas de apoio para a realização do ato. São necessárias 171 assinaturas.

