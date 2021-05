Deputados articulam criação de CPI para investigar orçamento secreto, o "Bolsolão"

Marcelo Montanini, Metrópoles - O deputado federal Ivan Valente (PSol-SP) começou, nesta segunda-feira (10/5), a coleta de assinaturas para a criação da CPI com o objetivo de “investigar a criação de um orçamento paralelo pelo governo federal para a compra de votos no Congresso Nacional durante os anos de 2020 e 2021”.

O deputado necessita coletar 171 assinaturas para entregar o requerimento ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“A criação de orçamento paralelo com execução condicionada à indicação de parlamentares que votam com o governo configura verdadeira compra de votos e fere gravemente a autonomia do Poder Legislativo e a separação de poderes assegurada na Constituição”, diz o requerimento.

