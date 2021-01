Desembargadores de Mato Grosso têm extra de até R$ 274 mil

Apenas cinco desembargadores do TJ-MT receberam menos de R$ 200 mil em dezembro - debitados os impostos e demais descontos. Ao todo, foram R$ 6,9 milhões apenas em pagamentos extras no mês edit

247 - Com uma remuneração base de R$ 35,5 mil, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Mario Kono recebeu quase R$ 274 mil como valor extra em sua conta apenas no mês passado. Ele não é exceção. A média do que foi pago aos 29 magistrados do tribunal foi de R$ 262,8 mil em dezembro. Apenas cinco desembargadores receberam menos de R$ 200 mil em dezembro - debitados os impostos e demais descontos. Ao todo, foram R$ 6,9 milhões apenas em pagamentos extras no mês. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A Constituição limita o pagamento de salários no funcionalismo público ao que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal – R$ 39,3 mil. Tribunais e demais órgãos públicos, no entanto, driblam a regra ao incluir auxílios como verbas indenizatórias, o que não entra no cálculo.

No TJ-MT, os valores extras pagos em dezembro são divididos entre verbas indenizatórias – auxílios para transporte, moradia, saúde e alimentação – e vantagens pessoais, como 13.º salário, indenizações por férias não tiradas e eventuais serviços extraordinários prestados pelos desembargadores.

