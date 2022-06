Desesperado por voto feminino, Bolsonaro pode trocar Braga Netto por Tereza Cristina na vice

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro pode promover uma mudança em sua chapa para tentar atrair o voto das mulheres, segmento em que ele tem fortíssima rejeição em razão de seu estilo ogro e de suas posturas misóginas. "Dois meses após anunciar que o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto tinha '90% de chances' de ser o vice em sua chapa à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou explícito que a decisão não está tomada e que há ao menos um outro personagem no páreo: a deputada e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), pré-candidata ao Senado. Além do potencial de atrair o eleitorado feminino, a parlamentar do Centrão tem bom trânsito entre empresários e é considerada habilidosa", informa reportagem do jornal O Globo.

"Integrantes do núcleo duro da campanha vêm defendendo o nome dela junto a Bolsonaro. Por ora, ele indica que Braga Netto continua sendo seu preferido, mas, diferentemente do que vinha ocorrendo, passou a considerar abertamente escolhê-la para o posto", acrescenta a reportagem. "Alguns querem a Tereza Cristina, um excelente nome também. Mas isso vai ser definido mais tarde", disse o próprio Bolsonaro.

