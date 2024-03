Detentos fogem de cadeia de segurança máxima em MS

Apoie o 247

247 - Dois presidiários fugiram na madrugada desta segunda-feira (4) de uma cadeia de segurança máxima, em Campo Grande (MS). Eles tiveram ajuda de uma corda. Dois conseguiram escapar e outros dois foram recapturados pelos agentes dentro do presídio.

De acordo com informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), quatro presidiários tentaram fugir do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, uma cadeia de segurança máxima que está sob a responsabilidade do estado do Mato Grosso do Sul.

As fugas aconteceram em um contexto no qual os problemas no sistema carcerário brasileiro voltaram a ganhar repercussão nacional. Em fevereiro, dois presidiários fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró (RN). Foi a primeira fuga em um presídio administrado por entes federais. Eles ainda não foram recapturados.

Também no mês passado, 17 detentos escaparam da Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez, em Bom Jesus, 608 km ao Sul de Teresina (PI). Ao menos sete foram recapturados, de acordo com autoridades do Piauí.

