Dias Toffoli decide que pautará inquérito das fake news

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decidiu pautar o julgamento sobre a legalidade do inquérito das “fake news” nas próximas semanas, assim que retornar às atividades enquanto ministro da Corte no dia 08 de junho. A informação é da coluna do jornal O Globo.

O ministro do STF Edson Fachin solicitou na última quinta-feira (28) um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para suspender a tramitação do inquérito. Aras alega que investigações da Polícia Federal se tornaram ilegais no caso devido à condução do ministro Alexandre de Moraes, acrescenta a reportagem.

O inquérito das “fake news” foi aberto a pedido de Dias Toffoli e tem o ministro Alexandre de Moraes como relator.

