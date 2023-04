Dias Toffoli pede transferência para ocupar vaga de Ricardo Lewandowski na Segunda Turma do STF

Entre as ações que estão na Segunda Turma, existe o caso do advogado Rodrigo Tacla Duran, que denunciou extorsão praticado por Sergio Moro e Deltan Dallagnol edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli pediu a transferência para a Segunda Turma da corte. A solicitação foi apresentada nesta quinta-feira (27) para a presidente do tribunal, Rosa Weber. A informação foi publicada nesta quinta (27) pela coluna de Bela Megale. Se ocorrer a mudança, o magistrado ocupará a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou no mês passado.

Entre as ações que estão na Segunda Turma, existe o caso do advogado Rodrigo Tacla Duran, que denunciou extorsão praticada pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) quando os dois parlamentares eram juiz e procurador da Operação Lava Jato respectivamente.

"Venho manifestar meu interesse em compor a 2a Turma deste Supremo Tribunal Federal, respeitada a ordem de antiguidade, ou seja, apenas na hipótese de colega mais antigo não demonstrar o mesmo interesse", escreveu Toffoli.

