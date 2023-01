Dilma e Alexandre de Moraes sentam próximos na posse de Lula

Na chegada a ala de autoridades no Palácio do Planalto, foram os dois mais aplaudidos por parlamentares, assessores e convidados que aguardavam a chegada de Lula edit

247 — A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo golpista Michel Temer (MDB), durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República.

Segundo o jornalista Rodrigo Vianna, do Brasil 247, na chegada a ala de autoridades no Palácio do Planalto, foram os dois mais aplaudidos por parlamentares, assessores e convidados que aguardavam a chegada de Lula

O público no Palácio era majoritariamente de esquerda. Chama atenção que Moraes tenha sido tão aplaudido.

