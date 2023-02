Dino revela plano para atentado contra Lula no dia da posse

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que investigadores da Polícia Federal encontraram uma conversa na qual um dos envolvidos no atentado a bomba no Aeroporto de Brasília (DF) tinha um plano com outras pessoas para dar um tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a posse presidencial, em 1º de janeiro.

No dia 24 de dezembro de 2022, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, que participou de um plano para detonar um artefato explosivo nos arredores do aeroporto.

“Esse cidadão que está preso, da bomba, do aeroporto, no dia 24 (de dezembro), ele estava fazendo treino e obtendo instruções de como dar um tiro de fuzil de longa distância”, afirmou Dino ao jornal O Estado de S.Paulo. “Havia realmente atos preparatórios para a execução de um tiro que provavelmente ia ser um tiro no dia da posse.”

