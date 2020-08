Divergência sobre veto afeta base de Bolsonaro no Senado e ameaça desoneração da folha

O resultado da votação do reajuste de salários para servidores no Senado desagradou o Planalto e a forte articulação para a manutenção do veto na Câmara dos Deputados incomodou os senadores edit

247 - Após o Senado ter derrubado o veto de Jair Bolsonaro que impedia o reajuste de salários para servidores em 2021, integrantes do governo federal se irritaram com a decisão, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes. O resultado da votação no Senado desagradou o Planalto e a forte articulação para a manutenção do veto na Câmara dos Deputados desagradou os senadores. Com isso, a base de Bolsonaro no Senado está comprometida, segundo a Folha de S. Paulo.

A divergência entre senadores e o governo Bolsonaro ameaça a votação sobre a desoneração da folha de pagamento, que deve acontecer no dia 2 de setembro.

“É óbvio que se tivesse [o governo] um pouquinho de inteligência e boa vontade, já teria definido. Aí por uma burocracia dessas ficam travando. Não passa a desoneração. Ela vai ser derrubada e prorrogada”, diz o vice-líder do governo no Senado, Izalci Lucas (PSDB-DF).

Sem o veto de Bolsonaro sobre a desoneração, que dá benefícios fiscais às empresas, o governo federal espera deixar de arrecadar R$ 10,2 bilhões.

