Do Val repassa dinheiro do Senado para site bolsonarista que o elogia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Marcos do Val tem direcionado verba da cota parlamentar para um site de viés bolsonarista e que publica artigos elogiosos à sua atuação no Congresso. Do Val repassa uma quantia mensal para o portal desde fevereiro de 2023.

“Ao todo, Do Val gastou R$ 18.000 com a Direta Consultoria e Publicidade Eireli, nome verdadeiro do site Jornal Opinião ES, criado em julho de 2020 e situado em Cachoeiro de Itapemerim. O repasse dos recursos públicos é descrito como contratação de serviços de apoio ao parlamentar”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: