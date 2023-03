Doença afasta Carla Zambelli da Câmara

Deputada foi diagnosticada com úlcera gástrica e vai precisar se afastar da Câmara para fazer tratamento contra bactéria edit

247 - Em nota divulgada nesta terça-feira (21), a deputada federal Carla Zambelli (PL) informou que vai se afastar das atividades legislativas para fazer um tratamento médico contra a bactéria H-pylori. A parlamentar foi diagnosticada com úlcera gástrica. As informações são do Metrópoles.

A deputada aproveitou a oportunidade sobre a importância de tratar a bactéria, comum entre os brasileiros e que pode levar a um câncer.

“Aproveito para fazer um alerta: a bactéria Helicobacter pylori pode aumentar o risco de câncer no estômago, sendo atualmente a 3ª causa mortis conhecida”.

Leia a nota na íntegra:

Queridos amigos,

Esta nota vem para lhes pedir desculpas pela minha ausência nas atividades parlamentares pelos próximos 20 dias. Fui diagnosticada com uma úlcera gástrica e com a bactéria H-pylori, e, por isso, preciso me dedicar à minha recuperação.

Sei que muitos de vocês contam comigo para representá-los na luta por um país mais justo, mas pra isso, eu preciso estar saudável. O tratamento é rigoroso e realmente não tenho me sentido bem.

Aproveito para fazer um alerta: a bactéria Helicobacter pylori pode aumentar o risco de câncer no estômago, sendo atualmente a 3ª causa mortis conhecida.

Portanto, faça exames e consulte seu médico regularmente para prevenir e tratar possíveis infecções.

Quero garantir que minha equipe estará trabalhando incansavelmente para atender às demandas dos nossos eleitores e espero poder voltar com força total para continuar lutando pelos interesses de todos os brasileiros em breve.

