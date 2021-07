Dono de empresa que ofereceu CoronaVac três vezes mais cara a Pazuello já foi condenado por fraude em importação

247 - Jaime José Tomaselli, que tem registrada em seu nome a World Brands, empresa que ofereceu a Eduardo Pazuello 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan, já foi condenado por fraude. O ex-ministro da Saúde prometeu a compra à empresa intermediadora.

Reportagem do Estadão mostra que o empresário foi condenado pela Justiça Federal de Itajaí (SC), em maio de 2014, por participar de um conluio que fraudou documentos de importação de produtos.

A decisão do juiz Marcelo Micheloti aponta tentativa de "ocultar a real adquirente e ludibriar a fiscalização estatal" em relação a notas fiscais falsamente emitidas em nome de uma das empresas de Tomaselli, a Marfim. As notas eram referentes à importação de "carrinhos de controle remoto, embalagens em cartela de papel com plástico e lâmpadas fluorescentes".

O site da World Brands está registrado em nome da Marfim.

