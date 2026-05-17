Dono do Metrópoles, Luiz Estevão, é hostilizado por torcedores após eliminação do Brasiliense (vídeo)

247 - A eliminação do Brasiliense para o Gama colocou o empresário dono do Metrópoles Luiz Estevão em situação tensa durante partida de futebol no Distrito Federal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra torcedores do Gama hostilizando o dono do Brasiliense após a derrota para a equipe rival.

Torcedores trocaram “gentilezas” com Luiz Estevão depois da partida disputada no estádio do Gama.

O clássico regional entre Gama e Brasiliense é marcado historicamente por rivalidade intensa, e Luiz Estevão frequentemente se torna alvo de provocações da torcida adversária devido à sua ligação direta com o Brasiliense.