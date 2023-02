É preso pela PF coronel que comandava ações da PM do Distrito Federal no dia do terrorismo bolsonarista

A quinta fase da Operação Lesa Pátria tem entre os alvos, além do coronel, um major, um capitão e um tenente edit

247 - Na quinta fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta terça-feira (7), a Polícia Federal prendeu o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal João Eduardo Naime Barreto. Era ele o comandante de Operações da PM no dia 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Naime Barreto foi exonerado pelo interventor federal na Segurança do DF, Ricardo Cappelli, no dia 10 de janeiro.

Segundo disse a defesa do coronel à TV Globo em janeiro, o coronel estava em um hotel fazenda no dia dos ataques.

Nesta quinta fase na Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de busca e apreensão no DF, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a TV Globo, há entre os alvos um coronel, um major, um capitão e um tenente. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acompanha a ação.

