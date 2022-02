Eduardo Bolsonaro ingressa na bancada evangélica para aproximar grupo do governo

Também ingressou na bancada o deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, que foi apresentado como um dos tesoureiros do grupo edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) entrou na bancada evangélica, informou a Folha de S.Paulo. Apesar de Jair Bolsonaro (PL) se dizer católico, Eduardo é da Igreja Batista. Ele foi anunciado nesta quarta-feira, 16, como um dos sete secretários da frente parlamentar.

Também ingressou na bancada o deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, chamado de “irmão” por Bolsonaro e que foi apresentado como um dos tesoureiros do grupo.

Na bancada, no entanto, está também alguns desafetos de Jair Bolsonaro, como o deputado Luís Miranda (DEM), que acusou o presidente de prevaricação em esquema de corrupção na compra da Covaxin. Miranda foi apresentado como vice-presidente da bancada evangélica.

Segundo a Folha, a chegada de Eduardo e Hélio foi orquestrada por Sóstenes Cavalcante (DEM), o aliado do “empresário da fé” Silas Malafaia que assumiu a presidência da bancada na semana passada.

Sóstenes que aproximar o bloco do Executivo. "Eles vão fazer essa ponte. Acho que foi muito bom para todo mundo. Tanto para Bolsonaro, com um filho afiliado à diretoria, quanto para a gente, para ter acesso mais facilitado [ao Palácio do Planalto], se houver necessidade", afirma.

