Eduardo Bolsonaro protesta contra superman bissexual: "inspira crianças"

247 – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) está incomodado com a bissexualidade de um personagem de ficção, o adolescente Jon Kent, que assumiu, nos quadrinhos da DC Comics nos Estados Unidos, o lugar do pai como o herói Superman, aponta reportagem do portal Metrópoles.

“Vários desses super-heróis inspiram adolescentes e crianças. Mas o problema é o garoto de policial, né?”, questionou Eduardo Bolsonaro, aproveitando para se queixar das críticas – inclusive da ONU – às oportunidades em que seu pai exibiu crianças fardadas e segurando armas de brinquedo.

