"Ele que se explique": militares do governo se revoltam após Flávio Bolsonaro comprar mansão de R$ 6 milhões

247 - Militares no entorno da família Bolsonaro não gostaram e receberam com "incredulidade", segundo Thaís Oyama, do UOL, a notícia da compra de uma mansão no valor de R$ 5,97 milhões pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos - RJ) em um dos bairros mais nobres do Distrito Federal, o Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul.

Para a ala militar da gestão Bolsonaro, o governo tem de ficar "fora disso e o Flávio que se explique".

Assessores presidenciais chegaram a defender que Bolsonaro repreendesse publicamente a atitude do filho mais velho, tal como fez em janeiro de 2019, quando o escândalo do esquema de rachadinha envolvendo Flávio havia acabado de estourar.

"Se, por acaso, ele errou e isso ficar provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar", disse Bolsonaro à época.

Questionado se Bolsonaro seria capaz de repetir o gesto desta vez, um militar do governo respondeu: "duvideodó".

