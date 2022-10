Eleitos têm patrimônio médio quatro vezes maior que candidatos derrotados

Um levantamento feito com base em números do TSE também mostrou que 750 dos cerca de 1,6 mil eleitos são milionários edit

247 - Candidatos eleitos no primeiro turno têm um patrimônio pessoal médio de R$ 8,8 milhões, valor quatro vezes maior que os R$ 2 milhões daqueles que foram derrotados;. Um levantamento feito com base em números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também mostrou que 750 (47%) dos cerca de 1,6 mil eleitos são milionários. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (6) pelo portal G1.

Os governadores eleitos apresentaram patrimônio médio de R$ 5,1 milhões e os derrotados, de R$ 557 mil.

O segundo cargo em disputa com a maior diferença foi o de deputado estadual (quatro vezes maior que os candidatos derrotados). O terceiro foi o de deputado federal (3,8 vezes a mais que os não-eleitos).

