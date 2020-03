Em coletiva, integrantes do governo emudecem diante de pergunta indigesta de jornalista d'O Globo (vídeo)

Uma cena inusitada chamou a atenção na última coletiva do governo em Brasília. Durante a entrevista, todos os integrantes do governo emudeceram diante da pergunta de um jornalista sobre Bolsonaro edit

247 - O constrangimento na condução do governo Bolonaro diante da pandemia de coronavírus atingiu seu ápice na última coletiva do Planalto. Ministros se calaram com a pergunta do jornalista Gustavo Maia, do jornal O Globo.

Maia perguntou "se o presidente afirmou que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores na questão do coronavírus (...) se isso ocorreu, como é possível um bom diálogo como ele citou aqui hoje?"

O jornalista George Marques tuitou: "nunca na história da república se viu uma cena tão constrangedora como esta. Ministros em silêncio sem saber justificar as insanidades que Bolsonaro produz diariamente."

Veja o Twitter de George Marques: