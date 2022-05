Em culto na Câmara, Michelle Bolsonaro se ajoelha, chora e pede que Deus ‘cure’ o País (vídeo)

A primeira-dama também evocou um ‘avivamento’ no Executivo, no Legislativo e no Judiciário edit

Carta Capital - A primeira-dama Michelle Bolsonaro rezou, chorou e clamou pela ‘cura da nação’ durante culto promovido pela Frente Parlamentar Evangélica em um plenário da Câmara, nesta quarta-feira 4, em homenagem ao dia das Mães.

“Tu és poderoso pra curar a nossa nação, Jesus”, disse, no momento em que se colocou de joelhos. “Haja um avivamento, senhor, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Pai estenda as suas mãos sobre a nossa amada nação”, completou.

As declarações da primeira-dama foram acompanhadas de gritos de ‘aleluia’ dos parlamentares presentes.

Em culto na Câmara, Michelle Bolsonaro se ajoelha e pede que deus interceda para "curar" o Brasil; assista https://t.co/7iM9ssxjnq pic.twitter.com/fId6aifA48 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Estadão 🗞️ (@Estadao) May 4, 2022

Leia a íntegra na Carta Capital.

