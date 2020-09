Em depoimento, Eduardo afirmou que “atualmente” não acredita em ruptura democrática

247 - No depoimento que prestou à Polícia Federal no âmbito do processo sobre os atos antidemocráticos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que uma fala sua sobre “ação enérgica contra STF” era uma “análise de cenário”, e não “uma defesa de ideia”. Trechos do depoimento sigiloso, prestado na última terça-feira (22), foram divulgados pela CNN .

Em referência às declarações feitas por ele em uma entrevista ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, ele disse ainda que “atualmente” não acredita em uma ruptura democrática e que as entrevistas que deu sugerindo o assunto estavam dentro de uma “cogitação futura e incerta”.

“Foi uma análise de cenário, e não uma defesa de ideia, que a frase está na esfera de cogitação futura e incerta. Que inexiste qualquer tipo de organização voltada para subversão da ordem democrática. E que o termo ação enérgica não se refere a nenhuma conduta específica, tão somente a uma atuação política mais efetiva”, diz trecho do depoimento, revelado hoje pela CNN.

“Indagado sobre quais elementos ou dados levam o declarante a afirmar que a ruptura institucional não é uma questão de ‘se’, mas de ‘quando’, respondeu QUE ‘minha declaração foi feita no contexto dos acontecimentos de divergência entre os poderes executivo e judiciário, mas que atualmente não acredito que tal ruptura possa ocorrer”, disse depois.