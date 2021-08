Em evento pró-Jefferson, Eduardo Bolsonaro diz que Brasil “já vive ditadura”, mas que “tendência é piorar”

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (18), durante um evento em defesa de Roberto Jefferson que o Brasil “já vive uma ditadura”, mas que “a tendência é piorar”. A declaração foi feita num contexto crítico à prisão do ex-deputado e presidente do PTB.

“Eu não quero chegar daqui a um tempo e falar para a minha filha que eu não fiz tudo o que eu podia para não chegar a uma ditadura. Eu já acredito que estamos em uma ditadura, mas a tendência dela é piorar. Não quero falar para a minha filha: ‘Olha, eu tentei conversar, eu tentei contemporizar com pessoas que faziam atrocidades”, disse.

Ele também citou uma frase do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill para indicar que não haverá conciliação por parte da extrema direita. “Tem uma frase do Churchill que é bem aplicada no momento atual. Ele diz o seguinte: ‘o apaziguador é alguém que alimenta um jacaré esperando para ser o último a ser devorado’”.

O deputado também insinuou que o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão de Roberto Jefferson, “joga fora das quatro linhas” da Constituição e que Jefferson não sabe sequer quais são as acusações contra ele. O ex-deputado foi preso sob acusação de integrar uma organização criminosa que atua para derrubar a democracia .

O evento aconteceu em um hotel de Brasília, com a presença de deputados bolsonaristas e autoridades do PTB. Questionado na saída, ele também disse que o partido é uma das possibilidade de filiação de seu pai, Jair Bolsonaro.

No evento do PTB, dep @BolsonaroSP fala sobre a necessidade de união dos conservadores para enfrentar a injustiça e a opressão que vivemos nos tempos atuais. Deputado Eduardo agradeceu a Roberto Jefferson por ter aberto o PTB a todos os conservadores do País. pic.twitter.com/RCVXQ5yZLG — Graciela PTB 14 (@graciptb14) August 18, 2021

Nosso querido deputado @BolsonaroSP falou, na saída do evento do PTB, sobre a injustiça na prisão do presidente Roberto Jefferson. pic.twitter.com/nQq5UiBDey — Graciela PTB 14 (@graciptb14) August 18, 2021