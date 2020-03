Em menos de 24h, casos confirmados no DF saltam de 36 para 84

Por Caio Barbieri, do Metrópoles - O número de casos de pacientes infectados pelo coronavírus mais do que dobrou em menos de 24 horas no Distrito Federal, passando de 36 para 84 confirmações. As informações são do governador Ibaneis Rocha (MDB). Apenas nesta quinta-feira (19/03), foram 38 resultados positivos para a Covid-19. Do total, são 46 homens e 38 mulheres infectadas.

O Palácio do Buriti ainda não informou a quantidade de novas transmissões locais. Até o último boletim, 235 estavam em investigação e 134 foram descartados. Cinco deles foram considerados como contaminação local.

