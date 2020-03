Em quarentena, Bolsonaro recebe ex-deputado Alberto Fraga no Alvorada

Orientado por médicos a ficar em isolamento mesmo após testar negativo para coronavírus, Jair Bolsonaro recebeu o ex-deputado federal e amigo Alberto Fraga (DEM-DF) no Palácio da Alvorada. Um processo judicial era considerado uma barreira para que o ex-parlamentar assumisse um cargo no governo federal. Ele foi absolvido edit

247 - Orientado por médicos a ficar em isolamento mesmo após testar negativo para coronavírus, Jair Bolsonaro recebeu neste sábado (14) o ex-deputado federal e amigo Alberto Fraga (DEM-DF) no Palácio da Alvorada.

Sem usar máscara, o ocupante do Planalto apareceu de bermuda e com uma camiseta amarela com a frase 'O meu partido é o Brasil'. A quarentena dele deve durar até o começo da próxima semana.

O ex-parlamentar foi absolvido na quinta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal da acusação de ter recebido R$ 350 mil em propina na época que era secretário de Transportes do Distrito Federal.

O processo era considerado um empecilho para o congressista assumir um cargo no governo. A absolvição abre caminho para que Fraga assuma um posto no Executivo.