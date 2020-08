Em seu lobby pela cloroquina, Bolsonaro vai a farmácia e pergunta pelo remédio: “Olha aí, tá barato”

247 - Após se recuperar do coronavírus, Jair Bolsonaro voltou a fazer lobby para a hidroxicloroquina, medicamento sem comprovação científica para o enfrentamento à Covid-19. Neste domingo (2), ele foi a uma farmácia no Lago Norte, em Brasília e perguntou se o remédio estava à venda. "Olha aí, barato, viu", disse ele ao ser informado sobre o preço. O farmacêutico informou que "a caixinha com 6 unidades está saindo por R$ 17".

Bolsonaro avaliou que o produto está "barato", porque tem "muita gente comprando, já que os médicos estão passando [a receita]", de acordo com informações publicadas pelo site Metrópoles.

Antes de ir à farmácia, ele uma parada em uma padaria, onde tomou café. No comércio, Bolsonaro conversou com apoiadores.

Neste domingo, Bolsonaro voltou a culpar governadores pela gestão das medidas de enfrentamento à Covid-19. Sem citar nomes, ele criticou chefes de Executivos estaduais que pedem "auxílio emergencial permanente" de R$ 600 a trabalhadores informais afetados financeiramente pela pandemia da Covid-19. Segundo ele, um governador que defende a medida quebrou o próprio estado.

