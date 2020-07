Ema ataca novamente: Bolsonaro é bicado por animal pela segunda vez (vídeo)

Jair Bolsonaro foi atacado mais uma vez por uma das emas que habitam o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ele fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, na tarde deste sábado, 18, enquanto alimentava, com bananas, as emas que vivem no terreno da residência oficial. Mais uma vez, o ex-capitão foi bicado por uma delas, como na semana passada edit

247 - Jair Bolsonaro foi bicado mais uma vez por uma das emas do Alvorada. O ocupante do Planalto ofereceu banana aos animais e um dos espécimes avançou e bicou o ex-capitão.

Segundo o jornal Correio Braziliense, “Jair Bolsonaro foi picado na mão por uma das emas que vivem no Palácio da Alvorada, na tarde deste sábado (18/7). A cena foi transmitida ao vivo na página do Facebook do próprio presidente (...) Bolsonaro foi até o gramado do Palácio um pouco antes da cerimônia de arriamento da bandeira nacional. Com uma banana nas mãos, ele deu pedaços da fruta aos animais.”

A matéria ainda destaca que “em determinado momento, uma ema se aproximou por trás do presidente aparentemente com a intenção de bicá-lo. Um homem então avisou Bolsonaro, que riu e comentou sobre a força da bicada da ave. Pouco depois, ao estender um pedaço de banana para uma outra ave, Bolsonaro sentiu uma bicada na mão, o que o fez chacoalhar a mão e expressar dor.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.