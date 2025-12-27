Embaixador da China doa mais de 200 cestas básicas à Cozinha Solidária no Sol Nascente, em Ceilândia

247 - O embaixador da China no Brasil visitou a Cozinha Solidária da comunidade do Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal, em que fez a entrega de 200 cestas-básicaque atua na região. Durante a visita, o diplomata entregou mais de 200 cestas básicas como gesto de solidariedade e de aproximação entre os povos chinês e brasileiro.

Em vídeo publicado nas redes pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, o embaixador explica o significado da ação.

“Trouxe a comida e trouxe também a amizade”, disse o embbaixador sobre a visita, que uniu ajuda humanitária e diplomacia popular em uma das áreas mais populosas e vulneráveis do país.

Ao ser questionado se já conhecia a iniciativa da cozinha solidária, o embaixador respondeu que não, mas destacou que acompanha as políticas sociais do Brasil. “Não conhecia, mas eu sei, estou observando essa política do governo brasileiro de fazer esforço para criar a atividade melhor para toda a população, mesmo para as pessoas que necessita mais,” declarou.

Boulos ressalta a importância do gesto do governo chinês e do projeto social. Segundo ele, o embaixador “veio trazer mais de 200 cestas básicas de doação, como demonstração da amizade do governo chinês, do povo chinês com o povo brasileiro e a cozinha solidária, que é baita projeto, que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome e agora vai garantir cada vez mais segurança alimentar e alimentação saudável para o nosso povo.”