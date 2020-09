Embratur pretende contratar sem licitação agência de marqueteiro de Temer por R$ 27 milhões

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) pretende fechar um contrato de R$ 27 milhões, sem licitação, com a agência de Elsinho Mouco, marqueteiro de Michel Temer edit

247 - A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) pretende fechar um contrato de R$ 27 milhões, sem licitação, com a agência de Elsinho Mouco, marqueteiro de Michel Temer (MDB). A agência Calia foi a única que apresentou oferta na primeira rodada, de acordo com reportagem da Folha de S.Paulo.

A Embratur abriu uma segunda rodada, ainda sem novas propostas. A dispensa de licitação poderia ser aceita se existisse uma contratação em andamento, o que não é o caso.

A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) afirmou que, se os equívocos não forem corrigidos, acionará o Tribunal de Contas da União (TCU_. Diz ainda que propaganda não se contrata só pelo menor preço, mas também pela técnica.