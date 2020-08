Empolgado com popularidade, Bolsonaro pede mais gastos públicos

O impensável aconteceu: o gosto de ter a popularidade em ascensão depois do auxílio emergencial, fez Bolsonaro começar a querer mais gastos públicos. O ex-capitão cobra do ministro Paulo Guedes um afrouxamento do controle desses gastos edit

247 - Animado com o aumento da popularidade, Bolsonaro cobra do ministro Paulo Guedes uma postura menos resistente ao aumento de gastos públicos. O objetivo de Bolsonaro são obras e benefícios sociais.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a principal reclamação do presidente, de acordo com assessores palacianos, é que o ministro é mais propenso a negociar a liberação de recursos solicitados por deputados e senadores, mas adota uma posição mais rígida quando o pedido é feito por integrantes da equipe ministerial.”

A matéria ainda relata que “há pressão para a inclusão de obras no chamado Orçamento de guerra, que, dentro do estado de calamidade durante a pandemia, flexibiliza os gastos para ações de combate ao novo coronavírus. Economistas especializados em contas públicas veem os gastos extras com obras, neste momento, como uma manobra para contornar o teto e angariar votos em redutos políticos, mesma percepção de Guedes.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.