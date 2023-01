Empresário de Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, é preso por fraude em compra de armas

Apoie o 247

247 - O empresário e influenciador digital Maciel Carvalho é o principal alvo da operação “Falso Coach”, deflagrada nesta quinta-feira (5) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Maciel, que também se identifica como advogado e ex-pastor, é investigado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo, além de utilizar documentos falsos para adquirir e comercializar armamentos e munições.

De acordo com a coluna Na Mira, do Metrópoles, Maciel já atuou como empresário de Jair Renan, ‘filho 04’ de Jair Bolsonaro (PL), além de ter sido o “responsável pelo registro de uma ocorrência policial após a casa de Jair Renan, no Lago Sul, ser pichada por vândalos, em 29 de setembro último”.

Ainda segundo a reportagem, "Maciel Carvalho também ministrou aulas de tiro para o filho de Bolsonaro e para a mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Valle. A PCDF, entretanto, descarta envolvimento da família do ex-presidente nos crimes investigados na Operação Falso Coach".

A operação da PCDF cumpriu três mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços ligados ao empresário funcionava uma loja de armas, munição e acessórios.

Maciel Carvalho é dono da 357 Academia de Tiro e, segundo as investigações, “estava em liberdade provisória e usava CPFs falsos para ocultar antecedentes criminais e conseguir o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)”.

