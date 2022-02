Empresário do DF, que foi ligado ao PTB, é alvo da PF em ação contra fraude de R$ 63 milhões

Apoie o 247

247 - O empresário Basile George Pantazis, conhecido como Grego, é um dos alvos da Operação Dragão, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (22), contra um esquema de superfaturamento de R$ 63,3 milhões na venda de ventiladores pulmonares para o estado de São Paulo.

Pantazis chegou a ter controle político e financeiro sobre o diretório do PTB no DF e, de acordo com o Correio Braziliense, se desfiliou do partido em 2005. Ele era próximo de Gim Argello (PTB), ex-senador e ex-deputado distrital. O ex-parlamentar chegou a ser preso na Lava Jato, mas recuperou seus direitos políticos, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular a condenação, neste mês.

De acordo com o site Metrópoles, investigadores cumpriam mandados de busca na casa do empresário, no Distrito Federal. Foram cumpridos sete mandados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Feliz (SP) e Brasília.

As investigações apontaram que o governo paulista adquiriu 1.280 ventiladores pulmonares fabricados na China, com intermediação feita pela Hichens Harrison & Co., empresa com sede na Flórida (EUA) e que tem sócios brasileiros. O contrato teria sido firmado por dispensa de licitação, pelo valor de US$ 44 milhões (R$ 242.247.500). A compra teria sido efetuada em abril de 2020, início da pandemia.

O empresário Basile George Pantazis teria atuado como representante comercial da Hichens Harrison na negociação com o governo de SP - em outubro de 2020, ele também chegou a ser ouvido pela CPI das Quarteirizações, que investiga contratos do executivo paulista.

Peritos criminais fizeram uma comparação com outras contratações efetivadas pelo Brasil, tendo identificado sobrepreço estimado em R$ 63.318.356, além de elementos que indicam direcionamento indevido.

Outro lado

De acordo com o advogado Daniel Gerber, que representa o empresário Basile George Pantazis, "todo o procedimento na aquisição dos respiradores por parte do Governo do Estado de São Paulo e em relação ao seu cliente foi exaustivamente analisado pelo Ministério Público Estadual e pela Corregedoria do Estado de São Paulo". "A conclusão foi pela completa regularidade da aquisição dos equipamentos".

