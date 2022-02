Empresário dono de hotel é preso com vasto material contendo pornografia infantil

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O dono do Hotel San Marco, Gianmarco Marchetti (foto principal), 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por manter grande quantidade de fotos e vídeos de pornografia infantil. O material estava escondido na mansão do empresário, no Lago Sul. Ele confessou baixar os materiais há aproximadamente quatro anos, para “deleite pessoal”.

Os mandados de busca e apreensão ocorreram no âmbito da terceira fase da Operação Downloader, deflagrada na manhã desta quarta-feira (2) A investigação foi conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio do Instituto de Criminalística (IC) e da Divisão De Inteligência Policial (Dipo).

O investigado foi autuado em flagrante pelo delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda no interior da residência, a PCDF apreendeu os equipamentos eletrônicos que estariam sendo utilizados na prática das condutas criminosas. O empresário detido foi levado à carceragem da corporação, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo a investigação, a pena para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil pode chegar a 4 anos e, para o crime de disponibilização/divulgação de material de pornografia infantil, estão previstos 6 anos por cada compartilhamento realizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE