"Enem dos concursos" tem 2,6 milhões de inscritos e bate recorde

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Da Rede Brasil Atual – O Concurso Nacional Unificado encerrou as inscrições na sexta-feira (9) e conta com 2,65 milhões de inscritos, segundo dados do governo federal. O prazo para pagamento da taxa de inscrição vai até a próxima sexta-feira (16), e 1,28 milhão de candidatos ainda não efetuaram o pagamento.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o número de inscritos estabelece um recorde para concursos públicos. Estão sendo ofertadas 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos públicos federais, divididas em oito blocos temáticos. Os editais também preveem a formação do cadastro reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis.

continua após o anúncio

"Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o concurso nacional unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!", declarou a ministra Esther Dweck, em comunicado divulgado à imprensa.

Uma inscrição tem validade para uma vaga em mais de um órgão, desde que seja dentro do mesmo bloco temático. A seleção será realizada com base na nota das provas, em um sistema semelhante ao do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por esse motivo, o concurso tem sido denominado de "Enem dos Concursos".

continua após o anúncio

As provas estão agendadas para o dia 5 de maio. Mais informações podem ser encontradas no Portal Gov.br.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: