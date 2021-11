Entidades repudiam medidas de Augusto Aras para limitar defensorias públicas

Apoie o 247

247 - O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), a Comissão Arns e a Conectas repudiaram as ações ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o poder das defensorias públicas de requisitar documentos a autoridades. A informação foi publicada pela coluna Painel.

De acordo com a CNDH, "a prerrogativa de requisição de documentos públicos permite suprir a deficiência de acesso à informação das pessoas em vulnerabilidade social, garantindo-lhes, com celeridade maior, acesso a direitos".

O julgamento do caso no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) está previsto para a próxima sexta-feira (12).

