Envolvido em escândalos, Ricardo Barros emplaca indicação ao TST

A desembargadora Morgana de Almeida Richa é cunhada do ex-governador Beto Richa, do Paraná, estado de Ricardo Barros e de quem a mulher do parlamentar, Cida Borghetti, foi vice-governadora entre 2015 e 2018

247 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), do Centrão, emplacou a indicação de uma aliada no Tribunal Superior do Trabalho (TST) com a desembargadora Morgana de Almeida Richa, que precisa ser aprovada pelo Senado. O nome dela foi enviado à Casa legislativa por Jair Bolsonaro na quarta-feira, 10.

Morgana é cunhada do ex-governador Beto Richa (PSDB), do Paraná, estado de Barros e de quem a mulher do parlamentar, Cida Borghetti, foi vice-governadora entre 2015 e 2018. Ao jornal Estado de S.Paulo, Barros justificou que a magistrada é “altamente qualificada e com experiência no CNJ”.

A indicação teve aprovação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), também do Centrão.

Morgana Richa precisará passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, do Senado. Se seu nome for aprovado, ela será submetida ao plenário da Casa, onde precisará de maioria absoluta.

Ricardo Barros é acusado pela Receita Federal de ocultar R$ 2,2 milhões e seu nome foi o principal envolvido no escândalo de propina na compra vacina indiana Covaxin, descoberto pela CPI da Covid.

