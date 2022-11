Equipe de Lula prevê posse sem Bolsonaro e falta de recursos para segurança

Apoie o 247

ICL

247 – A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não conta com a efetiva colaboração do atual governo brasileiro – o que inspira relativa preocupação com a posse, marcada para 1 de janeiro de 2023. "Os responsáveis pela segurança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planejam a posse presidencial, marcada para 1º de janeiro, sem a participação do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Eles ainda avaliam que faltam recursos para mobilizar todo o aparato necessário ao evento que recebe apoiadores do petista, curiosos e autoridades de diversos países", informam Cézar Feitosa e Mateus Vargas , na Folha de S. Paulo.

"A equipe de transição de governo afirma que não há verba para pagar diárias de agentes da PF (Polícia Federal) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ainda assim, dizem que o evento está garantido e que esses valores podem ser acertados mais tarde com os agentes. Eles ainda estudam alternativas, como a mobilização de policiais federais que estão concluindo curso de formação na academia da corporação na capital do país", acrescentam.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.